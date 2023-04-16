Baijiahao: Путин заставил США задуматься, нестандартно ответив на выходку Японии

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Китайское издание Baijiahao сообщает, что Путин заставил США задуматься, нестандартно ответив на выходку Японии.

Отношения между Россией и Японией действительно охладели в последнее время. Раньше оба государства находили компромиссы, но после начала украинского конфликта Токио стал более агрессивным и перестал проявлять вежливость в общении с Россией. Япония поддержала антироссийские санкции, осудила действия РФ и выразила поддержку Киеву. Кроме того, японские власти начали наращивать свой военный потенциал.

В 2022 году Япония назвала "незаконно оккупированными" территории Курильских островов в своей "Синей книге по дипломатии". По мнению китайских аналитиков, Путин знает, что тысячи дипломатических протестов бесполезны, а один взмах крыла бомбардировщика произведет лучший эффект на упрямую Японию.

"В момент, когда Япония грезила мечтой о захвате островов, Россия решительно обнажила свой меч", — говорится в публикации.

Недавно Япония снова признала Курилы "оккупированными", и вскоре после этого президент России Владимир Путин приказал поднять весь Тихоокеанский флот и привести его в боевую готовность. Масштаб военных маневров поразителен, отмечают аналитики.

Военные манёвры, которые проводятся в настоящее время, охватывают множество видов вооружений, включая дальнюю авиацию, воинские части и подразделения обеспечения. Истребители отрабатывают навыки перехвата и уничтожения вражеских бомбардировщиков, а десант оттачивает навыки высадки на побережье. Эти манёвры призваны улучшить способность России отражать нападение противника с морских направлений.

"Кто же является мишенью? Исходя из того, что Россия проводит учения в Японском и Беринговом морях близ Аляски, ответ прямо витает в воздухе — это Япония и США", — сказано в публикации.

Вашингтон использует Токио для военного давления с востока, ослабляя Россию в ситуации с украинским конфликтом, считают китайские аналитики.

Согласно Baijiahao, Путин принял решение провести учения в Беринговом море, чтобы укрепить военное присутствие России и усилить сдерживание США. Необходимо учитывать, что Россия также обладает ядерным оружием, включая межконтинентальную ракету "Сармат" и несколько гиперзвуковых ракет, таких как "Циркон", "Кинжал" и "Авангард".

Россия начала демонстрировать свою силу, и это вызвало беспокойство в США. Теперь Белый дом вынужден задуматься о возможных последствиях игры с огнём. Кроме того, стоит отметить, что Россия не только усиливает свою военную мощь, но и активно развивает экономику и технологии.

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