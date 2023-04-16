Жители Донбасса сравнивают слепого знахаря с Вангой и утверждают, что все предсказания отшельника сбываются. Дед Николай своими руками построил храм на горе. Украинские войска пытались уничтожить его, но все ракеты ВСУ пролетали мимо.
Старец предсказал, что у киевского режима нет будущего: "С Украиной недолго". По его словам, США будут держать президента Владимира Зеленского в живых до тех пор, пока европейские страны будут снабжать ВСУ оружием.
"Россия победит и будет править миром 100 лет", — предсказал дед Николай в эфире НТВ.
Отшельник считает, победа придёт на Пасху в мае 2024 года.
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После ЧП представители Минобороны и Генштаба ВСУ были вызваны "на ковёр" в посольство США.