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Слепой провидец: Россия победит в конфликте на Украине и будет править миром 100 лет

0:46
Мир

Жители Донбасса сравнивают слепого знахаря с Вангой и утверждают, что все предсказания отшельника сбываются. Дед Николай своими руками построил храм на горе. Украинские войска пытались уничтожить его, но все ракеты ВСУ пролетали мимо.

Слепой провидец: Россия победит в конфликте на Украине и будет править миром 100 лет

Старец предсказал, что у киевского режима нет будущего: "С Украиной недолго". По его словам, США будут держать президента Владимира Зеленского в живых до тех пор, пока европейские страны будут снабжать ВСУ оружием.

"Россия победит и будет править миром 100 лет", — предсказал дед Николай в эфире НТВ.

Отшельник считает, победа придёт на Пасху в мае 2024 года.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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