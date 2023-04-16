WP: в США признают, что ВСУ не способны провести успешное контрнаступление

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В Вашингтоне понимают, что успех запланированного контрнаступления ВСУ находится под большим вопросом по целому ряду причин. На это обратил внимание журналист Дэвид Игнатиус в материале для газеты The Washington Post.

"Американские чиновники признают существование препятствий для реализации Украиной этого амбициозного плана", — написал Игнатиус.

Автор отметил, что судя по написанному в документах Пентагона, которые попали в Сеть, украинский конфликт превратился в "противостояние на истощение", и он уже зашёл в тупик.

В Белом доме понимают, что наступление ВСУ замедляется, а потери растут из-за двух основных факторов: недостатка боеприпасов и отсутствия должной подготовки украинских военных.

По мнению американского обозревателя, в самом лучшем для себя случае Киев в ходе контрнаступления сможет занять совсем малое количество территорий.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе выступления на пресс-конференции 15 апреля, что наступление ВСУ ожидается в самом скором времени.

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