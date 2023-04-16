Поляки высмеяли президента Анджея Дуду за желание "перекрыть России кислород"

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Польши Анджей Дуда возмутил граждан своей страны очередным антироссийским заявлением, предложив "перекрыть России кислород".

Такую идею польский лидер озвучил во время пресс-подхода после встречи с главой Австрии Александром Ван дер Белленом.

"Это уже твои последние судороги в Европе. Ты президент автократического государства на грани диктатуры. Твое правление останется чёрной страницей в истории. Позор", — прокомментировали слова Дуды поляки в соцсетях.

Они отметили, что польский президент превращается в посла Украины и по примеру украинских политиков делает пустые заявления, "переливая из пустого в порожнее".

Ранее эксперты пришли к выводу, что Варшава готова ввести войска на Западную Украину, как только получит гарантии безопасности от Вашингтона.

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