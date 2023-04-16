Президент Польши Анджей Дуда возмутил граждан своей страны очередным антироссийским заявлением, предложив "перекрыть России кислород".
Такую идею польский лидер озвучил во время пресс-подхода после встречи с главой Австрии Александром Ван дер Белленом.
"Это уже твои последние судороги в Европе. Ты президент автократического государства на грани диктатуры. Твое правление останется чёрной страницей в истории. Позор", — прокомментировали слова Дуды поляки в соцсетях.
Они отметили, что польский президент превращается в посла Украины и по примеру украинских политиков делает пустые заявления, "переливая из пустого в порожнее".
Ранее эксперты пришли к выводу, что Варшава готова ввести войска на Западную Украину, как только получит гарантии безопасности от Вашингтона.
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