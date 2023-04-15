Зеленский о санкциях против Авербуха и Акинфеева: пропагандисты прикрываются спортом

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Владимир Зеленский объяснил, почему под санкции Украины попали известные российские спортсмены.

Президент Украины внёс в санкционные списки фигуристов Илью Авербуха и Елизавету Туктамышеву, футболиста Игоря Акинфеева и других деятелей российского спорта.

Он заявил, что попавшие под санкции лица разделяют вину "за российский террор".

"В частности, это санкции против пропагандирующих государство-террориста лиц, прикрывающихся спортом", — объяснил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что все украинские санкции будут синхронизированы с мировыми санкциями.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что замороженные российские активы пойдут на компенсацию ущерба Украине.

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