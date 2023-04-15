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"РВ": ВС РФ нанесли удар "умной бомбой" по позициям ВСУ на Запорожском фронте

Мир

Бойцы ВС РФ нанесли мощный удар "умной бомбой" по позициям ВСУ на Запорожском фронте.

"РВ": ВС РФ нанесли удар "умной бомбой" по позициям ВСУ на Запорожском фронте

Боевики ВСУ получили мощный удар "умной бомбой" на Запорожском фронте. Как сообщает "Русская Весна", авиация ВКС России использовала управляемую авиабомбу УМПК для нанесения удара по позициям ВСУ.

 

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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