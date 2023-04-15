"РВ": ВС РФ нанесли удар "умной бомбой" по позициям ВСУ на Запорожском фронте

Бойцы ВС РФ нанесли мощный удар "умной бомбой" по позициям ВСУ на Запорожском фронте.

Боевики ВСУ получили мощный удар "умной бомбой" на Запорожском фронте. Как сообщает "Русская Весна", авиация ВКС России использовала управляемую авиабомбу УМПК для нанесения удара по позициям ВСУ.