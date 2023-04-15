Экс-разведчик США Скотт Риттер: Пентагон намеренно скрывает ключевое значение битвы за Артёмовск

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Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру рассказал об истиной причине украинского командования удерживать Артёмовск несмотря на огромные потери.

По мнению офицера, шеф Пентагона Ллойд Остин намеренно не говорит о ключевом значении сражения за город.

"Если какая-то армия бросает 30 процентов боеспособного личного состава в одну битву, то это решающая битва, возможно, самая главная в этом конфликте", — отметил Риттер.

По мнению разведчика, в случае сдачи Артёмовска у мирового сообщества не останется сомнений в крахе Украины и оно будет подталкивать Киев к мирному урегулированию конфликта.

Это, в свою очередь, крайне невыгодно США. О, хотя Остин и говорит, что город имеет скорее символическое, чем стратегическое значение, его потеря станет переломным моментом во всём конфликте.

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