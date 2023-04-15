"РВ": танк ВСУ Т-64БВ поехал на штурм опорного пункта ВС РФ и попал под артобстрел

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Недавно танк ВСУ Т-64БВ напал на опорный пункт военных ВС РФ и попал под артобстрел.

Артиллерия ВС РФ была готова к действию и быстро навела свои орудия на вражеский танк. Было выпущено десятки снарядов, которые попали в цель и уничтожили боемашину. Об этом сообщает "Русская Весна".

Однако это не было первой атакой на опорный пункт. Ранее наши войны уже отбили несколько нападений со стороны ВСУ, используя различные тактики и стратегии. Например, они использовали специальные противотанковые установки, чтобы остановить вражеские танки.