Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Генштаба ВСУ немедленного контрнаступления на только в Артёмовске (Бахмуте), но и в направлении Соледара.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил о "беспрецедентных за последние десятилетия кровавых боях" в Бахмуте. Российские военные, по его словам, за сутки нанесли в районе Бахмута 158 ударов ракетами, артиллерией и РСЗО, произошли 17 боевых столкновений.
Военные ВСУ в это время записывают ролики и размещают их в Сети. На видео они счастливы и радостно рассказывают, что выехали из Бахмута и возвращаться туда не собираются. Видимо, они ещё не слышали о приказе Зеленского о победе "любой ценой".
Также сообщается о том, что на этом направлении был подбит и сожжён гусеничный бронетранспортер FV103 Spartan, который Лондон передал Киеву.
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Зеленский стремится установить жёсткую вертикаль власти.