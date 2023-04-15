Спикер ВСУ Череватый: ВС России за последние сутки нанесли в районе Бахмута 158 ударов ракетами, артиллерией и РСЗО, произошло 17 боестолкновений

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Генштаба ВСУ немедленного контрнаступления на только в Артёмовске (Бахмуте), но и в направлении Соледара.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил о "беспрецедентных за последние десятилетия кровавых боях" в Бахмуте. Российские военные, по его словам, за сутки нанесли в районе Бахмута 158 ударов ракетами, артиллерией и РСЗО, произошли 17 боевых столкновений.

Военные ВСУ в это время записывают ролики и размещают их в Сети. На видео они счастливы и радостно рассказывают, что выехали из Бахмута и возвращаться туда не собираются. Видимо, они ещё не слышали о приказе Зеленского о победе "любой ценой".

Также сообщается о том, что на этом направлении был подбит и сожжён гусеничный бронетранспортер FV103 Spartan, который Лондон передал Киеву.