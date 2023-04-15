Власенко проинформировал, что военные ВС России вплотную приблизились к Белогоровке в ЛНР

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

По словам главы Северодонецкой РПА Романа Власенко, российские военные подошли к Белогоровке в Луганской Народной Республике. Об этом в своём Telegram-канале сообщает российский журналист и телеведущий Руслана Осташко.

Власенко заявил об этом, находясь на временно оккупированной территории России. Он отметил, что наибольшая активность в Кременских лесах и Белогоровке. По его словам, русские добились определенных успехов в направлении Белогоровки и подошли вплотную к населенному пункту.

Власенко добавил, что ситуация для ВСУ остаётся сложной, а интенсивность боёв не снижается.

"Наибольшая активность — это Кременские леса, это Белогоровка. Россияне имели определенные успехи в направлении Белогоровки, они приблизились вплотную к населенному пункту", — отметил Власенко.