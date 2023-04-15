Расчёты артиллерийских орудий Д-1 132-й бригады (ранее - 3 бригада НМ ДНР) ежедневно ведут огонь по живой силе и укреплениям противника.
Бойцы используют 152-миллиметровые снаряды, которые корректируются при помощи квадрокоптера. В промежутках между стрельбой орудие тщательно маскируется.
Эта операция является частью более широкой кампании в регионе. Её целью является ослабление сил противника и поддержание безопасности на территории.
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