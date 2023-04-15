Телеканал Polsat News: президент Польши Анджей Дуда призвал перекрыть РФ кислород для завершения СВО

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Вену с официальным визитом для встречи со своим коллегой Александром Ван дер Белленом. По итогам переговоров была проведена совместная пресс-конференция, на которой варшавский лидер затронул вопросы СВО и призвал продолжать оказывать военную поддержку Киеву, передаёт Polsat News.

Польский президент также предложил свой вариант решения конфликта на Украине. По его мнению, это может быть достигнуто с помощью санкций, нацеленных на экономический сектор РФ, ограничений финансовых операций, а также прекращений бизнес-отношений с Россией.

"Один из способов прекращения украинского конфликта — это постоянно предпринимать такие шаги, которые отбивали бы у России охоту продолжать этот конфликт. Если перейти на разговорную речь, — просто перекрывая российским властям и РФ кислород", — заявил Дуда.

Власти России неоднократно заявляли о том, что экономика страны способна выдержать давление санкций со стороны Запада.

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