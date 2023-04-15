Конгрессвумен Грин: Джо Байден хочет расширить конфликт на Украине присутствием военных из США

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Президент США Джо Байден целенаправленно отправляет американских военных на Украину. Присутствие американского контингента нужно для постоянного разжигания конфликта и создания условий, когда мирное урегулирование будет невозможным. Конечная цель подобных действий — прямой конфликт США и России. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в своем обращении к министру обороны.

"Присутствие Вооруженных сил Соединенных Штатов на Украине никогда не одобрялось конгрессом", — заявила Грин.

Она выразила опасения, что такие действия Байдена приведут мир к "ядерному холокосту". Грин также попросила министра обороны объяснить необходимость присутствия американских военных на Украине.

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