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Латвия внесла рэпершу Инстасамку в список российских лиц, которым запрещен въезд в страну

0:44
Мир

Рэпер Instasamka (Дарья Зотеева) внесена в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Ограничение действует "неопределённый срок". Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.

Латвия внесла рэпершу Инстасамку в список российских лиц, которым запрещен въезд в страну

"Я принял решение внести гражданку Российской Федерации Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц", — сказал он.

Чиновник уточнил, что в своём решении руководствовался "статьёй 61 закона об иммиграции". Однако, что стало конкретной причиной введения запрета, он не уточнил.

Напомним, что ранее Зотеева уже попала базу украинского ресурса "Миротворец" за якобы финансовую поддержку российской армии.

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Опустевшая Латвия – нищая, пустая страна без будущего // Армен Гаспарян
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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