Латвия внесла рэпершу Инстасамку в список российских лиц, которым запрещен въезд в страну

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Рэпер Instasamka (Дарья Зотеева) внесена в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Ограничение действует "неопределённый срок". Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.

"Я принял решение внести гражданку Российской Федерации Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц", — сказал он.

Чиновник уточнил, что в своём решении руководствовался "статьёй 61 закона об иммиграции". Однако, что стало конкретной причиной введения запрета, он не уточнил.

Напомним, что ранее Зотеева уже попала базу украинского ресурса "Миротворец" за якобы финансовую поддержку российской армии.

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