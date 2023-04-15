Премьер Украины Шмыгаль анонсировал скорое наступление ВСУ: "Наша цель — границы 1991 года"

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Масштабное контурнаступление украинской армии "начнётся уже в ближайшее время", заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль во время своего выступления в Вашингтоне.

Он отметил, что никакие сомнения американского военного ведомство в успехе Киева, о чём гласят опубликованные секретные документы Пентагона, не повлияют на решимость командования ВСУ.

"Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление. Наша цель — победа, наша цель — освобождение украинских территорий в границах 1991 года", — цитирует Шмыгаля издание Страна.ua.

Он заверил, что киевский режим получил полное одобрение и поддержку Белого дома.

Ранее советник администрации Зеленского сообщил, что украинские власти готовятся к "физической зачистке" всех пророссийски настроенных граждан страны.

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