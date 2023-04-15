РВ: Польша создаёт корпус для захвата Западной Украины из ЛитПолУкрбрига

Литовско-польско-украинская бригада (ЛитПолУкрбриг) изначально была создана для участия в международных гуманитарных операциях. Однако сейчас в штабе формирования, который расположен в Люблине, военные чиновники США, Польши и Литвы разрабатывают план введения "миротворцев" на территорию Западной Украины. Об этом заявил обозреватель Сергей Острына в материале для "Русской весны".

По мнению эксперта, именно это обсуждалось во время визита лидера Незалежной Владимира Зеленского в Варшаву. Глава киевского режима не просто так заговорил о том, что в скором времени польско-украинских границ не будет, отметил Острына.

Кроме того, в конце марта министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас посетил Украину с необъявленным визитом. Эксперт считает, что основной темой обсуждения стало увеличение численности ЛитПолУкрбрига.

Недавно польский премьер-министр Матеуш Моравецкий прибыл в США. Острына убеждён, что политик оповестил Вашингтон о подготовке к вводу "миротворческих сил" на Украину.

"Вероятно, замысел польского руководства по возвращению своих Восточных Кресов заключается в использовании потенциала литовско-польско-украинской бригады, которая в течение нескольких месяцев развернётся до корпуса. <…> Предлогом для ввода на Западную Украину послужит провальное контрнаступление ВСУ в ближайшее время.", — указал эксперт.

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