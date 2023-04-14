В парламенте Армении назвали "непонятным" требование России объяснить учения с НАТО

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Секретарь правящей фракции в парламенте Армении "Гражданский договор" Артур Ованнисян назвал непонятным требование России объяснить участие армянских военных в учениях с США и НАТО.

По словам Ованнисяна, "немного непонятно", почему официальный представитель МИД России Мария Захарова требует объяснений. Он заявил, что Армения сохраняет тёплые дружеские отношения как со своим стратегическим партнёром Россией, как и тёплые отношения с другими странами-партнёрами.

И добавил, что Ереван руководствуется собственными государственными интересами, сообщает РБК.

Вооруженные силы Армении примут участие в учениях KFOR ("Силы для Косово", проводятся под руководством НАТО) и американских Saber Junction.

Между тем, в январе Армения отказалась проводить на своей территории манёвры ОДКБ "Нерушимое братство". В Ереване тогда заявили, что армянскую сторону не удовлетворяет позиция ОДКБ по конфликту с Азербайджаном.

Армения является участницей Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметил, что НАТО активно привлекает к своим манёврам государства-партнёры России, стремясь получить рычаги влияния на их внутреннюю и внешнюю политику.

Она сообщила о запросе официальных разъяснений у Армении насчёт участия в манёврах НАТО. И подчеркнула, что Россия определится с реакцией после получения ответа.

Кроме того, Мария Захарова отметила, что отказ Армении от учений по линии ОДКБ "вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности".

Конечно, едва ли комментарий Ованнисяна является официальным ответом на российский запрос. Впрочем, стоит подождать, каким именно будет этот ответ.

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