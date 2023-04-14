Полковник Макгрегор: Россия и ЕС подпишут соглашение о нейтралитете оставшейся части Украины

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Боевые действия на Украине завершатся, когда будет подписано соглашение о нейтральном статусе сохранившихся под контролем Киева территорий. В этом уверен бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Конфликт закончится после того, как Россия и Европа подпишут мирное соглашение, основанное на некоем подобии австрийского нейтралитета для той территории Украины, что останется под контролем Киева", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению американского полковника, ситуация на востоке Украины изменится в благоприятную для России сторону благодаря успешным действиям ВС РФ.

Когда это произойдёт, Европа, наконец, захочет восстановить свою самостоятельность, став независимой от США. В ЕС будут стремиться к своей собственной стратегии развития, уверен Макгрегор.

Офицер напомнил, что в ЕС всё чаще призывают Украину и США к миру, поскольку военная поддержка Киева всё больше тяготит европейцев.

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