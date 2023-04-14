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Банки Дубая начали блокировать счета российских граждан

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Мир

Финансовые структуры Объединённых Арабских Эмиратов приступили к блокировке счетов российских граждан, сообщает EADaily

Банки Дубая начали блокировать счета российских граждан

Российские клиенты крупного банка ОАЭ Emirates NBD рассказали, что получают письма с предупреждениями о том, что их активы отправляют на отдельные счета. Туда направят все выплаты по ценным бумагам без права вывода денег на личный счёт.

Экономисты считают, что банк Дубая вынужден вводить такие ограничения против россиян, так как зависит от европейских и швейцарских кредитных структур.

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ПЕРЕЕХАЛИ В ДУБАЙ
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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