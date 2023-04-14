Ракетные комплексы HIMARS у Украины могут быть почти полностью уничтожены

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Украина почти не использует ракетные комплексы HIMARS, как показывают отчёты американских аналитиков. Возможно, она копит силы или экономит деньги.

Судя по секретным документам Пентагона, утечка которых недавно произошла, Украина перестала пользоваться ракетными комплексами HIMARS. Ранее в эту страну было поставлено 20 установок, но теперь ежедневно работают только три. Авторы доклада в Пентагон полагают, что Украина делает по два-четыре залпа в день.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что возможны разные причины сложившейся ситуации. Если судить по отчётам российского Минобороны, значительная часть реактивных систем уже уничтожена. Дело может бы и в высокой стоимости ракет — до $150 тысяч за одну штуку, а также в трудностях с их подвозом, как пишет Telegram-канал Mash.

Поэтому сейчас Украина экономит ракеты и не использует оставшиеся неповреждёнными ракетные комплексы. Возможно, они будут более активно применяться при обещанном контрнаступлении.

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