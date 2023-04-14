МК: КНР дрейфует к военной поддержке ВС России с визитом министра обороны Китая Ли Шанфу в Москву

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

В это воскресенье китайский министр обороны Ли Шанфу прибудет в Россию с официальным визитом, сообщает обозреватель "МК" Михаил Ростовский. За последние годы отношения между ВС Китая и России достигли нового уровня прогресса, особенно в стратегических коммуникациях.

Издание отмечает, что визит главы Минобороны Китая в Москву не поставит точку в вопросе нейтралитета Китая в спецоперации на Украине, но будет иметь символическое значение. Подобным актом было и посещение Москвы председателем КНР Си Цзиньпином.

Теперь и китайский министр обороны приезжает для переговоров со своим российским коллегой. Это уже является серьёзным политическим сигналом, если не предупреждением для Запада. КНР постепенно придаёт всё большее значение военному сотрудничеству с Россией, и степень его дальнейшего продвижения по этому пути станет ясной в ближайшее время.

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