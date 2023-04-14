Минфин Чехии: страна потратила на беженцев из Украины более полутора миллиардов долларов

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Чешский Минфин подсчитал сумму расходов страны на украинских беженцев. С момента начала СВО она уже превысила 1,5 миллиарда долларов.

После начала спецоперации России на Украине в Чехию хлынул поток беженцев. В настоящий момент на их содержание уже израсходовано 33,5 миллиарда крон, что составляет более полутора миллиардов долларов. Об этом сообщил в одной из социальных сетей Минфин Чехии.

"К концу марта суммарные расходы на содержание украинских беженцев составили 33,5 миллиарда крон, из них 23,4 миллиарда ($1,1 миллиарда) было выделено из бюджета, — говорится в сообщении. - В настоящее время примерно 100 тысяч беженцев трудоустроены, а значит, крупная часть этих средств вернётся в экономику в форме налогов и платежей".

Чаще всего Чехия выделяла деньги на социальные выплаты украинским беженцам, медицинские услуги и субсидии на поиск жилья. От банка развития Совета Европы Чехия получила на беженцев 400 миллионов евро, а инвестиционный банк Европы выделил ещё 600 миллионов.

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