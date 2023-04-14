Медведев пригрозил Польше исчезновением в случае, если НАТО начнёт войну с Россией

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не стал выбирать тактичные выражения, резко отреагировав на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого по поводу возможного военного противостояния НАТО и России.

Медведев оценил слова Моравецкого, считающего, что Киев имеет право наносить удары по территории России, и добавившего, что возможная война НАТО и РФ, которая неизбежно начнётся в этом случае, его не пугает, так как, по словам польского премьера, "Москва её быстро проиграет".

Зампред Совбеза РФ написал в своём Twitter*, что не станет гадать, кто выйдет победителем, а кто станет проигравшей стороной в вооружённом противостоянии НАТО и России, однако он знает точно, что Польше в таком случае точно не поздоровится, и она просто исчезнет как государство.

"Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером", — написал Медведев.

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