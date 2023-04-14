Читатели "Гуаньча" жёстко осудили Польшу после слов Моравецкого о нападении Китая на Тайвань

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В случае победы российской армии в ходе спецоперации на Украине Китай осуществит вооружённое нападение на Тайвань. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Читатели китайского издания "Гуаньча" назвали польского политика американским приспешником и подчеркнули, что Пекин и Москва вынуждены вместе противостоять агрессии Вашингтона и его марионеткам.

"Не знаю, скоро ли будет разгромлена Украина, но эти слова отчётливо говорят нам, что всё для этого уже готово, осталось только нажать на кнопку детонатора", — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь Сети заявил, что Польша заняла первое место в мире по безумству. Страну делили несколько раз, однако Варшава так и "не выучила урок".

"Эта глупая страна вконец обезумела. Польша напрашивается на уничтожение", — указал читаталь.

Комментаторы сравнили заявление Моравецкого с лаем собаки и отметили, что Варшава достойна быть "подтирателем ног" Европы.

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