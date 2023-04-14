Турецкие отельеры устали от воровства и воспользовались хитрым ходом. Чтобы отбить охоту у украинцев увезти с собой "сувенир" в виде полотенец, на них теперь вышивают герб России.
На это обратил внимание российский журналист Антон Коробков-Землянский, который и опубликовал фото в своём Telegram-канале.
Но у данного решения может быть и вторая сторона: украинские туристы могут начать заниматься вандализмом. Как сообщают некоторые источники, такие случаи уже зафиксированы.
"Вот такая "мягкая сила". Заодно украинские туристы будут к правильному гербу привыкать. Освобождение неизбежно", — пишет "ПолитНавигатор".
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