В отелях Турции решили бороться с воровством туристов из Украины с помощью герба России

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Турецкие отельеры устали от воровства и воспользовались хитрым ходом. Чтобы отбить охоту у украинцев увезти с собой "сувенир" в виде полотенец, на них теперь вышивают герб России.

На это обратил внимание российский журналист Антон Коробков-Землянский, который и опубликовал фото в своём Telegram-канале.

Но у данного решения может быть и вторая сторона: украинские туристы могут начать заниматься вандализмом. Как сообщают некоторые источники, такие случаи уже зафиксированы.

"Вот такая "мягкая сила". Заодно украинские туристы будут к правильному гербу привыкать. Освобождение неизбежно", — пишет "ПолитНавигатор".