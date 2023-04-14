Interia: ВС Польши требуют от США ракеты JASSM-XR для защиты от угроз РФ

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Польша обратилась к Соединённым Штатам с просьбой о приобретении самого эффективного оружия для обеспечения успешной защиты от России. Речь идёт о крылатых ракетах JASSM-XR, первые поставки которых для армии США ожидаются только в 2024 году. Варшава уверена, что они помогут ей справиться с угрозой российских "Искандеров", пишет Interia.

JASSM-XR являются ракетами, которые могут быть запущены с истребителей F-16 или F-35 Lightning II. Их дальность полёта составляет от 1600 до 1800 километров. Они способны достичь столицы России и уничтожить объекты в течение нескольких десятков минут.

Польская армия стремится приобрести ракеты JASSM-XR в свете недавнего заявления президента Александра Лукашенко о возможном размещении российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Особое внимание уделяется "Искандерам", которые могут нести опасное ядерное оружие. В связи с этим JASSM-XR представляются как эффективное средство поражения пусковых установок этих ракет ВС РФ.

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