Медведчук предлогал Джигурде стать президентом Украины и "крышу"

Актёр театра и кино Никита Джигурда заявил, что Виктор Медведчук предлагал ему стать президентом Украины.

Люди Медведчука "на уровне СБУ" предложил Джигурде стать кандидатом в президенты Украины в 2013 году. Артист утверждает, что согласился на это предложение, потому что на тот момент он пел стихи Тараса Григорьевича Шевченко вместе с группой людей, которые были связаны с Медведчуком.

"Я дал согласие идти кандидатом в президенты Украины под крышей ребят Виктора Медведчука", — сказал актёр.