Актёр театра и кино Никита Джигурда заявил, что Виктор Медведчук предлагал ему стать президентом Украины.
Люди Медведчука "на уровне СБУ" предложил Джигурде стать кандидатом в президенты Украины в 2013 году. Артист утверждает, что согласился на это предложение, потому что на тот момент он пел стихи Тараса Григорьевича Шевченко вместе с группой людей, которые были связаны с Медведчуком.
"Я дал согласие идти кандидатом в президенты Украины под крышей ребят Виктора Медведчука", — сказал актёр.
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