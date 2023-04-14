Пушков о политике США на Ближнем Востоке: вложили восемь триллионов, ушли ни с чем

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США полностью провалились, пытаясь установить свою гегемонию на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

Длительное время Соединённые Штаты пытались доминировать на Ближнем Востоке, но все их попытки сделать это провалились. В результате, в этом регионе возвысилась роль России, как полагает сенатор Алексей Пушков. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

"Вложив около восьми триллионов долларов в эти войны на Ближнем Востоке, США ушли оттуда практически ни с чем, сохранив лишь 2 500 военных в Ираке и несколько баз на северо-востоке Сирии, откуда они продолжают незаконно вывозить сирийскую нефть", — отметил политик.

По его мнению, агрессивная политика Вашингтона лишь усилила сотрудничество стран региона, сделав Россию одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке.

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