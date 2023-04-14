Боевик вооружённых сил Украины показал на видео, что осталось после прилёта российской ракеты по тренировочному лагерю украинских военных во Львовской области. Кадрами поделился в своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.
Поражённый последствиями всушник заявляет, что заселились они в лагерь совсем недавно.
"Только вчера сюда приехали", — жалуется он, снимая догорающие палатки и инвентарь.
Ранее политолог Николай Сорокин раскрыл подробности удара "Кинжалом" по подземному секретному бункеру под Львовом, в котором находились высшие офицеры США и НАТО.
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