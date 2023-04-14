Россия в 2022 была готова отдать Украине Крым и Донбасс во время переговоров — Арестович

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Во время переговоров весной 2022 года Россия сняла почти все свои требования. Но Украина всё равно не согласилась подписывать договор.

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что весной 2022 года позиция России на переговорах о мире с Украиной значительным образом трансформировалась. Если изначально выдвигалась целая масса требований, то потом Россия согласилась отказаться почти от всех, включая и контроль над Крымом и Донбассом.

"Сначала у России было большое количество требований к Украине, включая сокращение численности Вооруженных сил до 50 тысяч, внеблоковый статус, предоставление русскому языку статуса второго государственного, а также признание за Россией права на Крым и Донбасс", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Арестовича, в итоге Россия уже была согласна только на уменьшение численности вооруженных сил Украины, но и это Киев не устроило. Кремль тогда попытался организовать личную встречу Зеленского и Путина. Но президент Украины отказался и от этого. Российская сторона несколько раз заявляла о готовности вести переговоры без предварительных условий, но с учётом новых реалий.

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