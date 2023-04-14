В Германии и Польше ограничили доступ к посту Медведева об исчезновении Украины

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На территории ФРГ и Польши решили ограничить показ записи заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева об исчезновении Украины, опубликованной в Twitter*.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на помощника Медведева Олега Осипова, РФ обязательно отреагирует на ограничения, утверждённые Берлином и Варшавой.

"Без ответа это не останется", — сказал собеседник агентства.

Представители Twitter* объяснили, что запись Медведева скрыта в двух государствах из-за местных законов.

Ранее зампредседателя Совбеза опубликовал в своих соцсетях посты, где проинформировал, что в скором времени Украина исчезнет, ведь эта страна никому не нужна. Американский бизнесмен и гендиректор Twitter* Илон Маск отказался ограничивать доступ к записи Медведева. Предприниматель считает, что люди должны самостоятельно решать, какой информации в Сети следует доверять.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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