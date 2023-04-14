ЕК: утечка данных Пентагона не поменяла позицию Европы по Украине

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Евросоюз и без утечки данных знает, что Украине необходимы боеприпасы, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

По словам Мамера, ЕС осознаёт проблему Киева в нехватке снарядов, а утечка секретных документов Пентагона только подтвердили намерение Европы помогать Незалежной "сколько необходимо".

"Не нужно было предполагаемой утечки данных Пентагона, чтобы мы помнили, что боеприпасы — это главное. В этом сам смысл предложения. Мы вполне осознаём проблему, — заявил представитель ЕК на брифинге. — Не думаю, что утёкшие документы должны были бы подтолкнуть нас к действию".

Как подчеркнул Мамер, ещё до утечки документов Еврокомиссия разработала план поставок снарядов Украине, но никто не говорил, что это будет сделано в тот же день.

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