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ЕК: утечка данных Пентагона не поменяла позицию Европы по Украине

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Мир

Евросоюз и без утечки данных знает, что Украине необходимы боеприпасы, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

ЕК: утечка данных Пентагона не поменяла позицию Европы по Украине

По словам Мамера, ЕС осознаёт проблему Киева в нехватке снарядов, а утечка секретных документов Пентагона только подтвердили намерение Европы помогать Незалежной "сколько необходимо".

"Не нужно было предполагаемой утечки данных Пентагона, чтобы мы помнили, что боеприпасы — это главное. В этом сам смысл предложения. Мы вполне осознаём проблему, — заявил представитель ЕК на брифинге. — Не думаю, что утёкшие документы должны были бы подтолкнуть нас к действию".

Как подчеркнул Мамер, ещё до утечки документов Еврокомиссия разработала план поставок снарядов Украине, но никто не говорил, что это будет сделано в тот же день.

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УТЕЧКА ИЗ ПЕНТАГОНА - названы истинные цели слива
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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