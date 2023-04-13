Экс-разведчик ВС США Шаффер: Зеленский жертвует боевиками ВСУ в Артёмовске для видимости обороны

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский жертвует боевиками ВСУ в Артёмовске для видимости обороны.

По мнению Шаффера, потеря города будет означать удар по репутации Вооруженных сил Украины. По словам экс-разведчика, Зеленский готов сделать всё возможное, чтобы поддерживать видимость того, что Артемовск не сдан.

Шаффер добавил, что ВСУ в Артёмовске испытывают проблемы с материально-техническим обеспечением и военной техникой.

Ситуация в Артёмовске довольно сложная и для Зеленского это важный вопрос. Пока на территории города будет оставаться хотя бы один ВСУшник, Зеленский будет утверждать, что Артёмовск под контролем ВСУ. Шаффер отметил, что город практически полностью находится под контролем ВС РФ.

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