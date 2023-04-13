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Вступившая в НАТО Финляндия передала ВСУ гаубицы времён СССР "Гиацинт-Б"

1:33
Мир

Вступившая в НАТО Финляндия передала ВСУ буксируемые гаубицы времён СССР "Гиацинт-Б"

Вступившая в НАТО Финляндия передала ВСУ гаубицы времён СССР "Гиацинт-Б"

Финляндия, которая ранее была нейтральной, после вступления в НАТО стала активно противостоять России. Она стала одним из основных доноров ВСУ и передала им гаубицы СССР "Гиацинт-Б".

Финляндии, по всей видимости решила взять пример с близлежащих соседей — стран Прибалтики и Польши. Помимо этого, Финляндия имеет богатый арсенал советского вооружения, что делает её ещё более привлекательным партнером для ВСУ.

Видео, опубликованное украинскими военными, показывает, что переданная гаубица "Гиацинт-Б" имеет раскраску, характерную для сухопутных войск Финляндии. Об этом сообщает "Военное обозрение".

Официально о передаче не сообщалось. По данным министерства обороны Финляндии, на вооружении их армии было всего 24 гаубицы "Гиацинт-Б". Всего же, согласно официальным заявлениям, Хельсинки передали ВСУ военного снаряжения на 910 млн евро.

На вооружении финской армии из советского оружия ещё осталось 110 ед. БМП-2МД, 320 ед. МТ-ЛБ, 74 ед. МТ-Лбу, 474 ед. гаубиц Д-30, 74 ед. САУ "Гвоздика" и более тысячи ЗУ-23-2.

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Финляндия передала ВСУ советские гаубицы "Гиацинт-Б"
Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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