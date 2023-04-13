ForPost: бойцы ВС РФ нашли способ закрыть ВСУ глаза и уши

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Бойцы ВС РФ нашли способ закрыть ВСУ глаза и уши. Об этом пишет издание ForPost.

Новые комплексы разведки будут отражать атаки невидимых вражеских мини-дронов.

Бойцы Вооруженных Сил России нашли новый способ борьбы с невидимыми мини- и микродронами. Украинские боевики используют их для шпионажа или нападения на стратегические объекты. Первые радиолокационные комплексы уже заступили на боевое дежурство. Их цель — обезопасить регионы и объекты РФ от так называемых "комаров" НАТО.

Проблема мини- и микродронов состоит в том, что такие БПЛА очень трудно обнаружить и сбить до того, как они достигнут своей цели. Однако новые радиолокационные комплексы могут помочь закрыть глаза и уши вражеским дронам, обнаружив их на ранней стадии и предотвращая возможные угрозы.

По словам заслуженного пилота РФ Юрия Сытника, БПЛА являются глазами и ушами армии. Ими пользуются ВСУ, в том числе для атак на российские регионы. Однако на начало СВО эффективных средств защиты от атак беспилотников не было. В связи с этим, учёные разработали радиолокационные комплексы, которые обнаруживают и отражают атаки миниатюрных дронов. Сытник выразил надежду, что через пару месяцев эффект от их работы будет ощутим.

РЛК-МЦ — радиолокационный комплекс, предназначенный для борьбы с мини- и микродронами. Он способен засечь вражеские дроны на предельно малых высотах.

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