Командующий Тихоокеанскими ВВС США Уилсбах совершил полёт на истребителе ВВС Индии Су-30МКИ

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Командующий Тихоокеанскими ВВС США, генерал Кеннет С. Уилсбах совершил полёт на Су-30МКИ ВВС Индии. Об этом пишет издание Air Recognition.

Военным журналистом Нирадже Раджпут, сидящим в кресле второго пилота, опубликовано фото генерала.

"Командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет С. Уилсбах 11 апреля совершил учебный полёт на Су-30МКИ с авиабазы Калайкунда ВВС Индии (IAF) в ходе совместных учений США и Индии "Cope India" (10-24 апреля)", — говорится в заявлении пресс-секретаря ВВС Индии, генерал-майора Ашиша Моге.

Многоцелевой истребитель Су-30 МКИ (модернизированный коммерческий индийский) был разработан на основе Су-27 в рамках международного сотрудничества между Россией, Францией, Израилем и Индией. Одной из главных его особенностей является передовой комплекс авионики, включающий сложную нашлемную систему индикации, позволяющую пилоту наводить оружие, просто глядя на цель. Дальность полёта истребителя составляет более трёх тысяч километров.

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