Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский оказался в катастрофическом положении из-за двух серьёзных проблем - Соскин
Зеленский на встрече с Дудой согласовал формат Варшавской унии между Украиной и Польшей
Польский премьер Моравецкий спрогнозировал "конец золотого века" Запада из-за проигрыша Украины
МК: адвокат Ахеджаковой Маев планирует написать ответное обращение в Генпрокуратуру РФ на Виталия Бородина
Залужный рассказал о встрече с начальником главного штаба ВС Франции на Украине
Подписку Ubisoft+ добавили в Xbox
Джо Байден: Разведка и Минюст приблизились к обнаружению источника утечки данных
В МИД Украины заявили, что присоединение страны к Евросоюзу и НАТО является вопросом времени
TAC: Украина рискует оказаться в состоянии боевых действий без поддержки США и ЕС

Командующий Тихоокеанскими ВВС США Уилсбах совершил полёт на истребителе ВВС Индии Су-30МКИ

Мир

Командующий Тихоокеанскими ВВС США, генерал Кеннет С. Уилсбах совершил полёт на Су-30МКИ ВВС Индии. Об этом пишет издание Air Recognition.

Командующий Тихоокеанскими ВВС США Уилсбах совершил полёт на истребителе ВВС Индии Су-30МКИ

Военным журналистом Нирадже Раджпут, сидящим в кресле второго пилота, опубликовано фото генерала.

"Командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет С. Уилсбах 11 апреля совершил учебный полёт на Су-30МКИ с авиабазы Калайкунда ВВС Индии (IAF) в ходе совместных учений США и Индии "Cope India" (10-24 апреля)", — говорится в заявлении пресс-секретаря ВВС Индии, генерал-майора Ашиша Моге.

Многоцелевой истребитель Су-30 МКИ (модернизированный коммерческий индийский) был разработан на основе Су-27 в рамках международного сотрудничества между Россией, Францией, Израилем и Индией. Одной из главных его особенностей является передовой комплекс авионики, включающий сложную нашлемную систему индикации, позволяющую пилоту наводить оружие, просто глядя на цель. Дальность полёта истребителя составляет более трёх тысяч километров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Су-30СМ - многоцелевой истребитель
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В США замечен захваченный на Украине российский танк

Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".

РВ: в США заметили захваченный ВСУ на Украине российский танк Т-90
Мянтюнен: система ПРО Финляндии отразит атаки ОТРК "Искандер" ВС России
Финляндия сможет отразить разрушительное и внушающее страх российское оружие
Стало известно, что скрывается за учениями в Польше
ВСУ стоит опасаться отказа РФ проводить мобилизацию — Exxpress
Том Сойер учил детей справедливости, уважению к слабым и любви к своей стране Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская
Эксперт назвал "тяжелейшую проблему" российской ПВО
В Британии рассказали, как Россия испортила впечатление от исторического визита Байдена в Европу
Депутат Госдумы предложил ввести "военный налог": Сложно что ли?
Депутат Госдумы предложил ввести "военный налог": Сложно что ли?
Последние материалы
Джо Байден: Разведка и Минюст приблизились к обнаружению источника утечки данных
В МИД Украины заявили, что присоединение страны к Евросоюзу и НАТО является вопросом времени
TAC: Украина рискует оказаться в состоянии боевых действий без поддержки США и ЕС
Премьер Польши Моравецкий: Украине передадут очередную партию самолётов МиГ-29
Пригожин передал Евросоюзу "голубую метку" от имени ЧВК "Вагнер"
Командир ВСУ в Бахмуте: "Больно видеть, как мы расплачиваемся жизнью за нехватку боеприпасов"
Политолог Мезюхо заявил, что США могут совершить цветную революцию в Сербии из-за поддержки России
МК: сестра обвиняемого в убийстве Татарского Юрия Денисова заявила, что её брат работал в РФ, а потом уехал в Киев
Обучение кошки приходить по зову — простой процесс, который может иметь большое значение
Один из самых смертоносных вулканов в мире Руис может проснуться в ближайшие дни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников