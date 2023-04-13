Джо Байден: Разведка и Минюст приблизились к обнаружению источника утечки данных

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Сотрудники Минюста и разведки Соединённых Штатов активно продолжают расследовать факт утечки секретной документации. Американский лидер Джо Байден проинформировал об этом в ходе выступления в Дублине, заверив в том, что источник будет раскрыт в ближайшее время.

Особо значимые сведения в попавших в Сеть документах американской службы разведки отсутствовали. Корреспонденты Associated Press пишут об этом со ссылкой на официальное заявление Байдена.

Напомним, следствие озвучило ранее версию о том, что файлы разведки США мог "слить" в интернет один из недовольных сотрудников, главной целью которого был саботаж национальной безопасности государства.