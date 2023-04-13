Сотрудники Минюста и разведки Соединённых Штатов активно продолжают расследовать факт утечки секретной документации. Американский лидер Джо Байден проинформировал об этом в ходе выступления в Дублине, заверив в том, что источник будет раскрыт в ближайшее время.
Особо значимые сведения в попавших в Сеть документах американской службы разведки отсутствовали. Корреспонденты Associated Press пишут об этом со ссылкой на официальное заявление Байдена.
Напомним, следствие озвучило ранее версию о том, что файлы разведки США мог "слить" в интернет один из недовольных сотрудников, главной целью которого был саботаж национальной безопасности государства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".