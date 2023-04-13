Польское правительство намерено направить в Украину очередную партию истребителей МиГ-29. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий проинформировал об этом в ходе выступления с докладом в Атлантическом совете.
Напомним, ранее Польша передала киевскому режиму несколько воздушных судов МиГ-29. Из заявления президента республики Анджея Дуды следует, что Украина получит 14 истребителей. Модернизированные до стандартов НАТО МиГ-29 Варшава оставит у себя.
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