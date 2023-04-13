Премьер Польши Моравецкий: Украине передадут очередную партию самолётов МиГ-29

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Польское правительство намерено направить в Украину очередную партию истребителей МиГ-29. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий проинформировал об этом в ходе выступления с докладом в Атлантическом совете.

Напомним, ранее Польша передала киевскому режиму несколько воздушных судов МиГ-29. Из заявления президента республики Анджея Дуды следует, что Украина получит 14 истребителей. Модернизированные до стандартов НАТО МиГ-29 Варшава оставит у себя.