Политолог Мезюхо заявил, что США могут совершить цветную революцию в Сербии из-за поддержки России

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Соединённые Штаты Америки хотят склонить Сербию к антироссийской коалиции, но пока не получают согласия. Однако США могут провести там цветную революцию, чтобы поменять правительство. В давлении на Сербию Запад может пойти далеко. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо.

Такие меры США могут вызвать не только смену правительства, но и новую войну на Балканах, считает эксперт. Именно это, вероятно, на данный момент и останавливает Соединённые Штаты.

"Очевидно, что США и их союзники принуждают руководство Сербии присоединиться к антироссийским санкциям, а потом и к коалиции помощи Украине в противостоянии с Россией. <…> Для США ничего не стоит провести такую акцию. В Сербии работают их организации и различные неправительственные фонды, которые в любой момент могут зажечь пламя в этой стране", — сказал Мезюхо Телеканалу "360".