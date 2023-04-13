Вучич: Сербия проводит учения с НАТО для обретения большего опыта

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Сербский президент ответил на критику оппонентов по поводу планирующихся учений его страны с блоком НАТО. Он объяснил, что это необходимо для обмена опытом.

С 16 по 30 июня Сербия примет участие в манёврах под названием "Платиновый волк", в которых также участвуют государства блока НАТО. Они предназначены для достижения уровня оперативной совместимости в многонациональных операциях. Многих в Сербии удивило, что страна будет участвовать в манёврах с блоком, который практически ведёт боевые действия с Россией.

Однако президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что не видит никакой проблемы в очередных учениях. Сербия является независимой и суверенной страной, а манёвры с блоком НАТО предоставляют военным новые знания и увеличивают возможности. По его словам, всегда можно чему-то научиться у партнёрских армий.

При этом Вучич добавил, что позиция Сербии как военно-нейтральной страны неизменна и меняться не будет. В конце марта американский Госдепартамент поблагодарил Белград за оперативную организацию манёвров. Они проходят на территории Сербии с 2014 года.

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