Священник ПЦУ призвал молиться за "мученицу" Трепову

Священник ПЦУ Алексей призвал молиться за "мученицу" Трепову

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Священник Ивано-Франковской епархии ПЦУ Алексей призвал молиться за "мученицу" Дарью Трепову.

Известие о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, потрясло мир. Однако недавнее заявление священника Православной церкви Украины (ПЦУ) вызвало споры.

Священник призвал людей молиться за Трепову, которая позже была арестована за причастность к преступлению. Заявление священника вызвало возмущение многих, считающих неуместным молиться за человека, совершившего такой гнусный поступок.

Однако священник заявил, что Дарья Трепова — "мученица, которая приняла мучения за свой подвиг". Алексей добавил, что у него наворачиваются "слёзы на глазах, когда он думает про Дашу".

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