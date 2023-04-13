Священник ПЦУ призвал молиться за "мученицу" Трепову

Священник Ивано-Франковской епархии ПЦУ Алексей призвал молиться за "мученицу" Дарью Трепову.
Известие о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, потрясло мир. Однако недавнее заявление священника Православной церкви Украины (ПЦУ) вызвало споры.
Священник призвал людей молиться за Трепову, которая позже была арестована за причастность к преступлению. Заявление священника вызвало возмущение многих, считающих неуместным молиться за человека, совершившего такой гнусный поступок.
Однако священник заявил, что Дарья Трепова — "мученица, которая приняла мучения за свой подвиг". Алексей добавил, что у него наворачиваются "слёзы на глазах, когда он думает про Дашу".
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