Депутат бундестага: Макрон дорого заплатит за грубость в адрес США

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Глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон дорого заплатит за грубые слова в адрес США.

"Макрон заплатит за это высокую цену. Он угрожает этими заявлениями разделить Европу, где, в конце концов, потребуются сплочённость и командный дух", — сказал депутат бундестага.

По мнению герра Рота, президент Франции своими заявлениями подрывает не только отношения с США, но и расстраивает всю Центральную и Восточную Европу.

Президент Франции после визита в КНР заявил, что Европе не следует во всём подстраиваться под США. И в частности, ввязываться в противостояние вокруг Тайваня.

В ответ влиятельный американский сенатор-республиканец Марко Рубио призвал разобраться, говорил ли Макрон от своего имени, либо же от имени всей Европы.

"Может, нам стоит просто сказать, что мы сфокусируемся на Тайване и угрозе со стороны Китая, а вы ребята разбирайтесь с Украиной и Европой", — предложил сенатор план действий на случай, если Макрон и в самом деле говорил от имени всей Европы.

Между тем, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры некоторых стран Евросоюза разделяют точку зрения Макрона на то, что сообщество должно быть более самостоятельным и независимым от США.

"Очевидно, что в Европейском совете могут быть нюансы и острые моменты в отношениях с США. Не все европейские лидеры сказали бы то, что сказал Эммануэль Макрон, но я думаю, что некоторые действительно думают так же, как Эммануэль Макрон", — заявил Мишель.

При этом он счёл нужным подчеркнуть, что Евросоюз не во всех вопросах слепо следует за США.

Остаётся только догадываться, что же мешает лидерам европейских стран, которые разделяют мнение Макрона, заявить, что они поддерживают его точку зрения. Впрочем, судя по заявлению немецкого депутата, догадаться о причинах подобного поведения руководителей стран ЕС как раз не составит особого труда.

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