В Госдуме предложили судиться с Украиной за потерю активов "за весь период её существования"

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Арбитражный суд в Гааге постановил взыскать с России $5 миллиардов за ущерб "Нафтогаза" от потерь активов в Крыму. В Госдуме предложили в ответ на это подать встречный иск к Киеву.

Депутат Государственной Думы Олег Морозов считает, что Россия должна подать встречный иск к Украине за потерю активов на территории этой страны "за весь период её существования". Так он прокомментировал решение Арбитражного суда в Гааге о присуждении "Нафтогазу" компенсации в $5 миллиардов.

"На мой взгляд, нужен встречный иск к Украине за потерю наших активов на территории Украины за весь период её существования после незаконных Беловежских соглашений, — сказал Морозов. — Также следует обсудить украденные активы компании "Татнефть".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил представителям СМИ, что занимающиеся защитой прав российской стороны в этом деле специалисты сейчас анализируют решение суда, после чего примут решение о дальнейших действиях.

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