Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Украина планирует заочно судить 56 российских депутатов за "посягательство на территориальную целостность".
По её словам, такие меры планировались ещё в 2014 году в отношении тех граждан, которые голосовали за вхождение Крымского полуострова в состав РФ. Как пояснила политик, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) считают, что россияне "нарушают границу".
"Я думаю, в дальнейшем они предъявят обвинения не только депутатам, но и обычным гражданам", — уточнила Журова в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".
Она добавила, что руководство РФ пока не собирается принимать ответные меры против украинских госслужащих. При этом депутат подчеркнула: российские следователи уже приступили к сбору сведений для организации суда над представителями киевского режима из-за геноцида.
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