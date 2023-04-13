В Киеве вспомнили прогноз карпатского мольфара о разделе Украины

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Украинские Telegram-каналы на фоне негативных новостей из Бахмута опубликовали прогноз известного карпатского мольфара Михаила Нечая о разделе Украины. Слова провидца были произнесены в далёком 2007 году.

Нечай, отвечая на вопросы журналиста, заявил, что регионы Украины станут частями соседних государств так, как было "по-старому", а именно:

треть Украины (Закарпатской) будет венграм и чехам;

Галичина будет под Польшей;

Восточная и Центральная Украина будет под Россией;

Буковина отойдёт Румынии.

Мольфар тогда говорил уверенно, но не объяснил, почему считает так.

"С каждым разом мы всё ниже — наш генофонд вымирает. Украины не будет на карте мира", — заявил Нечай.

Раздел Украины

Территория современной Украины образовалась после Второй мировой войны в результате передачи Иосифом Сталиным западных регионов под управление УССР, а окончательно сформировалась в 1953 году после решения Москвы о включении Крыма в состав республики.

После антигосударственного переворота на Евромайдане в Киеве в 2014 году был запущен обратный процесс.

Крымский полуостров выступил за выход из состава Украины, что было сделано в результате референдума.

За воссоединение с Россией проголосовали также жители Донбасса. Юридически переход ДНР и ЛНР был оформлен в сентябре 2022 года.

После начала спецоперации России на Украине под контролем ВС РФ оказались Херсонская и Запорожская области. Население регионов проголосовало за вхождение в состав России.

Венгрия и Румыния проводят в Закарпатской и Черновицкой областях Украины политику по интеграции населения в собственную сферу влияния.

Польша ещё до начала СВО выдавала украинцам так называемую "карту поляка". После февраля 2022 года во Львове появились бюллетени для референдума о вхождении региона в состав соседнего государства, но процесс на данный момент не был запущен.

Во время одного из своих визитов в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что скоро "между странами не будет никаких границ".