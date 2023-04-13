Asia Times: США совершенствуют ядерный арсенал из-за партнёрства РФ и КНР

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Решение Соединённых Штатов Америки о модернизации своего ядерного арсенала было принято в связи с близкими отношениями между Россией и Китаем. Об этом информирует Asia Times.

США обнародовали планы по созданию нового спускаемого аппарата, который будет установлен на следующем поколении наземной части их ядерной триады.

"Это заявление было сделано на фоне усиления напряжённости США в отношениях с Китаем и Россией", — говорится в публикации.

Также отмечается, что многие страны Запада рассматривают союз между РФ и КНР как начало новой эпохи холодной войны в свете того, что обе страны являются ведущими в области ядерного вооружения.

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