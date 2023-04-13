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Asia Times: США совершенствуют ядерный арсенал из-за партнёрства РФ и КНР

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Мир

Решение Соединённых Штатов Америки о модернизации своего ядерного арсенала было принято в связи с близкими отношениями между Россией и Китаем. Об этом информирует Asia Times.

Asia Times: США совершенствуют ядерный арсенал из-за партнёрства РФ и КНР

США обнародовали планы по созданию нового спускаемого аппарата, который будет установлен на следующем поколении наземной части их ядерной триады.

"Это заявление было сделано на фоне усиления напряжённости США в отношениях с Китаем и Россией", — говорится в публикации.

Также отмечается, что многие страны Запада рассматривают союз между РФ и КНР как начало новой эпохи холодной войны в свете того, что обе страны являются ведущими в области ядерного вооружения.

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Зачем Китаю нужна Россия?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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