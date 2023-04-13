В Польше украинец перед зданием Генконсульства поджёг себя и призвал воевать против России

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

В Польше 63-летний гражданин Украины попытался сжечь себя возле здания Генконсульства в Кракове.

Об этом рассказали журналисты RMF24. По информации СМИ, мужчина стоял в очереди, после чего отдалился от людей и облил себя горючей жидкостью. Пока украинец поджигал себя, он призывал остальных граждан вернуться в свою страну и воевать против России, добавили в издании.

"Гражданин начал выкрикивать лозунги на украинском языке, поджёг себя и побежал", — подтвердил информацию журналистов представитель ГУ полиции Кракова Петр Шпех.

Свидетели и патрульные смогли ликвидировать пламя. Мужчину госпитализировали. Врачи сочли его состояние тяжёлым.

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