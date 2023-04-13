Советник Пушилина Гагин: страны НАТО должны сидеть за столом переговоров по Украине

Страны, входящие в состав Североатлантического альянса, должны участвовать в мирных переговорах по урегулированию украинского вопроса. Такое мнение выразил советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его словам, стороны конфликта на Украине — это не только Киев и Москва. Он напомнил, что в боевые действия вовлечены государства-члены НАТО, например, США и Великобритания.

"И тогда они тоже должны сидеть за столом переговоров", — отметил Гагин в беседе с ТАСС.

Ранее журналисты The Washington Post, ссылаясь на попавшие в Сеть секретные файлы Пентагона, сообщили, что переговоры по Украине вряд ли состоятся в 2023 году, ведь американская разведка ожидает продолжения боевых действий в 2024-м. Представители Минобороны США убеждены: ни Москва, ни Киев ещё не готовы к диалогу о мире.

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