Беспорядки во Франции: стороны отказались идти на компромисс

Новый лидер профсоюзов Франции обещает идти до конца против Макрона

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Во Франции на 13 апреля запланированы всеобщая забастовка и национальные протесты против повышения пенсионного возраста. Новый лидер Всеобщей конфедерации труда Софи Бине заявила, что протесты будут продолжаться до отмены реформы, сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность".

После часа переговоров, состоявшихся между правительством и профсоюзами на этой неделе, премьер-министр Борн заявила, что она старалась убедить представителей рабочих в необходимости проведения реформ. Однако профсоюзы отказались от компромиссов и заявили о своем нежелании продолжать противостояние, предлагая остановить реформы. Президент Французской конфедерации христианских рабочих Сирил Шабанье подтвердил, что единственным демократическим решением будет отзыв документа.

Софи Бине, впервые выступившая на публике в качестве главы Всеобщей конфедерации труда, сразу озвучила свои приоритеты:

"Мы должны продолжать протесты до тех пор, пока правительство не осознает, что единственным выходом является отмена данной реформы. Мы не можем перейти к другим вопросам, пока данное решение не будет отменено".

Франция находится в ожидании окончательного решения по вопросу пенсионной реформы, которое должно быть оглашено Конституционным судом 14 апреля. Затем документы будут переданы президенту Макрону для подписи. В связи с этим профсоюзы запланировали массовую акцию за день до окончательного решения.

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