Замглавы МИД Грушко: у России хватит сил, чтобы Балтика не стала "натовским озером"

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Присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу обострило отношения России и НАТО, но Москва намерена твёрдо отстаивать свои интересы в регионе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Почти два десятилетия страны западного военного блока патрулируют воздушное пространство над акваторией Балтийского моря, не стесняясь идти на перехват российских военных и гражданских судов. Сейчас ситуация может усложниться, отметил он.

"В Брюсселе любят говорить о натовском озере или натовском море. На самом деле, конечно, это не так и в России достаточно военных и иных средств для того, чтобы этого не произошло", — подчеркнул Грушко в интервью изданию "Известия"

Вооружённые силы РФ обладают достаточными ресурсами, которые позволяют разрушить мечты стран-членов НАТО, резюмировал дипломат.

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