Присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу обострило отношения России и НАТО, но Москва намерена твёрдо отстаивать свои интересы в регионе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Почти два десятилетия страны западного военного блока патрулируют воздушное пространство над акваторией Балтийского моря, не стесняясь идти на перехват российских военных и гражданских судов. Сейчас ситуация может усложниться, отметил он.
"В Брюсселе любят говорить о натовском озере или натовском море. На самом деле, конечно, это не так и в России достаточно военных и иных средств для того, чтобы этого не произошло", — подчеркнул Грушко в интервью изданию "Известия"
Вооружённые силы РФ обладают достаточными ресурсами, которые позволяют разрушить мечты стран-членов НАТО, резюмировал дипломат.
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Финляндия обладает оружием, способным отражать баллистические ракеты России.